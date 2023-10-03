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В Азербайджане задержаны три экс-президента непризнанного Нагорного Карабаха

Один из задержанных политиков Бако Саакян (архивное фото)

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали трёх бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Респубики - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Аратюняна. Об этом во вторник сообщило азербайджанское агентство АПА.

Против политиков возбуждены уголовные дела, но по каким статьям ведётся расследование, агенство не уточняет.

Армянская служба Радио Свобода - отмечает, что задержание бывших президентов подтверждают официальные источники в Баку. По их данным, Гукасян, Саакян и ещё один задержанный, бывший председатель карабахского парламента, Давид Ишханян уже перевезены в столицу Азербайджана.

  • 19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в которой проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Почти всё армянское население региона покинуло свои дома.
  • 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики, миллиардер Рубен Варданян. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.
  • 29 сентября азербайджанские власти задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна, а также экс-министра иностранных дел республики Давида Бабаяна.

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