Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали трёх бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Респубики - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Аратюняна. Об этом во вторник сообщило азербайджанское агентство АПА.

Против политиков возбуждены уголовные дела, но по каким статьям ведётся расследование, агенство не уточняет.

Армянская служба Радио Свобода - отмечает, что задержание бывших президентов подтверждают официальные источники в Баку. По их данным, Гукасян, Саакян и ещё один задержанный, бывший председатель карабахского парламента, Давид Ишханян уже перевезены в столицу Азербайджана.