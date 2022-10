В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику

Хедлайнеры двести сорок седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с британской фирмой звукозаписи Trunk Records. Trunk в переводе с английского означает "багажник", напоминает рок-критик Артемий Троицкий, и этот багажник полон самыми разными экзотическими мелодиями и звуками.

Большинство частных "независимых" рекорд-лейблов похожи на людей – как правило, на своих хозяев. Легко узнаются человеческие типажи: "сухой интеллектуал"; "пассионарный борец"; "идеалист-романтик"; "авантюрист"; "эстет" и так далее. В этой галерее лондонская студия Trunk Records представляет самый, пожалуй, редкостный экземпляр. Я бы описал этот типаж как чудаковатого английского джентльмена-коллекционера, одержимого всякими антикварными диковинами. Собственно, именно таков и есть Джонни Транк (настоящее имя Джонатан Бентон-Хьюз), основатель и единственный владелец (возможно, и сотрудник) этого весьма затейливого лейбла.

"Делай то, что ты любишь" – это и есть философский жизненный девиз Джонни Транка

Фирму Джонни основал в 1995 году, и я тут же обнаружил её присутствие, поскольку одним из первых (и первым успешным) её релизом стал саундтрек культового британского фильма ужасов The Wicker Man ("Плетёный человек", 1973 год). Музыка этой оккультной драмы меня, скорее, разочаровала, но концепция лейбла показалась очень привлекательной и интригующей. Транк – человек и его "багажник" – сосредоточили усилия на поиске и издании редких и забытых записей 1950–1970-х годов, в основном британского происхождения, и преимущественно из архивов так называемой library music. "Библиотечная музыка" – это студийные работы профессиональных композиторов и аранжировщиков, созданные специально для использования в прикладных целях: для музыкального оформления фильмов, телепередач, рекламных роликов, публичных мероприятий. Чаще всего это короткие (1–3 минуты) инструментальные пьесы с отчётливым, ярко поданным настроением. Соответственно, когда продюсерам требуется какая-то музыка – бодрая, тревожная, грустная, смешная и т. д., – они находят её под данным грифом в "библиотеке". В тематическом и стилистическом отношении подборка материала на Trunk Records предельно эклектична – от детских песенок до порнофильмов, – но к нескольким вещам Джонни явно питает слабость. Это юмор, секс, ужасы и футуризм. Я его понимаю.



25-летие Trunk Records было отмечено выпуском юбилейного альбома-компиляции под названием Do What You Love – "Делай то, что ты любишь". Можно не сомневаться, что это и есть философский жизненный девиз Джонни Транка. На диске масса забавных треков, в большинстве своём весьма лаконичных, так что мы послушаем сразу семь находок из багажника. Начнём с бодрой песенки "Сражение" в исполнении ансамбля мушкетёров из телесериала Би-би-си "Сверкающие клинки" 1969 года. Судя по всему, за пределы телестудии группа так и не вышла, самостоятельной музыкальной карьеры не предприняла.



Делия Дербишир (1937–2001) – пожалуй, самая знаменитая из клиентов Транка. Главная английская электронщица, руководительница легендарной "Радиофонической мастерской" Би-би-си. Эта мастерская работала на два фронта: с одной стороны, экспериментировала с синтезаторами и раздвигала границы новой электронной музыки, с другой – создавала "космическое" музыкальное оформление для радио- и телепрограмм. В частности, знаменитый саундтрек сериала "Доктор Кто". Представляю вам видеорассказ о том, как Би-би-си и Делия Дербишир работали над мелодией "Про мосты" из одноимённого научно-популярного фильма, исполненной на (кажется, первом) британском синтезаторе VCS 3.



Карин Крог – ровесница Делии Дербишир, но жива по сей день. Это самая известная норвежская джазовая певица, чья карьера началась ещё в середине 1950-х, а также супруга английского саксофониста №1 Джона Сармена. Песню "Тихое место", аранжированную знаменитым американским трубачом и бэнд-лидером Доном Эллисом, я включил в подборку, чтобы в ней был хоть один "нормальный" трек.

Mike Sammies Singers – эстрадный вокальный ансамбль; теперь таких уже не бывает. Сам Майк Сэммс (1928–2001) – один из известнейших британских хоровых аранжировщиков. Он работал буквально со всеми, вплоть до The Beatles! Сюрреалистический хорал в великой ленноновской I Am The Walrus – его рук дело. Однако, помимо нетленки, Сэммсу приходилось заниматься и рутинной работой, в том числе записью рекламных джинглов – вроде этого, для американской компании International Harvester, производившей не чипсы, не парфюм, а… сельскохозяйственное оборудование!



Рекламную тему продолжает пародийная миниатюра The Ladies’ Bras ("Женские бюстгальтеры"), которую записал сам Джонни Транк на пару со своим другом, актёром Дунканом Уисби. Комичность треку придаёт то, что осанна лифчикам поётся на фоне темы из фильма ужасов Джорджа Ромеро "Заря мертвецов"(1978). Это единственный хит в истории лейбла. Более того, это запись, достойная "Книги рекордов Гиннесса", как самая короткая песня (продолжительность всего 36 секунд), вошедшая в британский – думаю, и мировой! – хит-парад. В августе 2007 года Ladies’ Bras заняла там 27-е место!



Как я уже заметил, ретрофутуризм – излюбленная тема Джонни Транка. Он никак не мог пройти мимо творчества маэстро Барри Грея (1908–1984) – автора музыки ко многим английским научно-фантастическим фильмам и сериалам. В отличие от экстремалов из лаборатории Би-би-си, в основе композиций Грея обычно лежала симфоническая музыка, но обильно приправленная дополнительными ударными инструментами и электронными эффектами. Забавная пьеска Robot Man в этом отношении вполне типична.



Завершу экскурсию по музыкальной кунсткамере Джонни Транка восторженным восклицанием "Мне это нравится!" в исполнении дуэта братьев-комиков Майка и Берни Уинтерсов (обоих уже давно нет в живых).

Не могу не присоединиться к высокой оценке: без "Багажника Джонни" мир эксцентричной британской музыки был бы далеко не полным!

Плей-лист 247-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Still Corners (UK/USA). A Kiss Before Dying, LP The Last Exit

2. Ty Segall (USA). Night Of The Vampire, LP May The Circle Remain Unbroken: A Tribute To Roky Ericson

3. Lucinda Williams (USA). You’re Gonna Miss Me, LP May The Circle Remain Unbroken: A Tribute To Roky Ericson

4. Anansy Cisse (Mali). Mina, LP Anoura

5. Moonshye (Czech Republic). Cave, LP Curtain Of The Moon

6. The Musketeers (UK). Fight, LP Do What You Love

7. Delia Derbyshire (UK). About Bridges VCS 3 Melodies, LP Do What You Love

8. Karin Krog/Don Ellis (Norway/USA). A Quiet Place, LP Do What You Love

9. Mike Sammes Singers (UK). International Harvester, Do What You Love

10. Jonny Trunk & Wisbey (UK). The Ladies' Bras, LP Do What You Love

11. Barry Gray (UK). Robot Man, LP Do What You Love

12. Mike & Bernie Winters (UK). I Like It! LP Do What You Love

13. Honshu Wolves (Switzerland). Goddess, LP Cosmic Creature Capture

14. Walking Papers (USA). The Value Of Zero. LP The Light Below

15. Alpaca Ensemble ft. Thea Ellingsen Grant (Norway). The Devil’s Dance, LP The Sky Opens Twice

16. Tunto (Finland). Strongman Music, LP Yty

17. Aaron Frazer (USA). Over You, LP Introducing…

