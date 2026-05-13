В Баку осудили двух россиян на три года по делу о киберпреступлениях

Суд в Баку приговорил россиян Игоря Заболоцких и Ильнура Валитова к трём годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в легализации средств, полученных путем киберпреступлений.

По версии следствия, обвиняемые отмыли 98 тысяч манатов – около 4,2 миллионов рублей. Им вменили статью о легализации имущества, нажитого преступным путём.

Как отмечает Азербайджанская служба Радио Свобода, Заболоцких и Валитову грозили семь лет лишения свободы, но суд применил предусмотренный законодательством механизм смягчения наказания. О том, признали ли подсудимые вину, не сообщается.

Россиян арестовали летом 2025 года на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку. Тогда в Азербайджане были задержаны восемь граждан России, часть из которых обвинили в киберпреступлениях, а часть – в торговле наркотиками.

Задержания начались вскоре после рейдов российских сотрудников правоохранительных органов против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Тогда погибли два человека. Экспертиза в Азербайджане установила, что причиной смерти стало жестокое обращение при задержании.

22 апреля суд в Баку вынес первый приговор по этому делу. Россиянина Александра Вайсеро приговорили к четырём годам колонии по обвинению в отмывании денег.

30 июня 2025 года в Баку также задержали главного редактора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Осенью их отпустили. В декабре МИД России сообщал, что в Азербайджане остаются под арестом 11 россиян.