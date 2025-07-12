AFP: в Баку прошла встреча представителей Израиля и Сирии

В Баку, во время пребывания там сирийского президента Ахмеда аш-Шараа, состоялась прямая встреча представителя Израиля с представителем Сирии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Дамаске, пожелавший остаться неназванным. Президент Сирии не принимал участия во встрече, которая была сосредоточена на "недавнем военном присутствии Израиля в Сирии", добавил источник.

После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре прошлого года, Израиль нанёс сотни авиаударов по сирийским военным объектам и направил свои войска в контролируемую ООН буферную зону, которая ранее разделяла противоборствующие силы на стратегически важных Голанских высотах.

Несмотря на то, что Израиль с недоверием отнесся к новому сирийскому правительству из-за его связей в прошлом с "Аль-Каидой" и целенаправленно разрушал сирийские военные объекты, Ахмед аш-Шараа неоднократно заявлял, что Сирия не стремится к конфликту с соседями, и призывал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения его атак в Сирии. Сирийское правительство недавно подтвердило непрямые контакты с Израилем с целью возвращения к соглашению 1974 года о разъединении сирийских и израильских сил , которое предусматривало создание буферной зоны.

В конце июня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль заинтересован в заключении соглашения о мире и нормализации отношений с Сирией. Источник в правительстве Сирии, который процитировали сирийские государственные СМИ, в ответ назвал разговоры о соглашении с Израилем "преждевременными". Однако во время визита в Ливан на этой неделе специальный посланник США по Сирии Том Барак заявил: "Диалог между Сирией и Израилем начался".

После встречи в мае с Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Сирия присоединится к другим арабским государствам, нормализовавшим отношения с Израилем.

В ходе визита в Баку президент Сирии провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили правительства обеих стран. Азербайджан объявил о начале экспорта газа в Сирию через Турцию — ключевого союзника обоих государств.