В Барнауле прошли одиночные пикеты против снятия кандидатов с выборов

Жители Барнаула устроили несколько одиночных пикетов против снятия "незаконных кандидатов" с выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Они потребовали честного голосования и равных условий для всех кандидатов. Об этом сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии секретарь местного отделения Ленинского комсомола Антон Арцибашев.
Один из пикетчиков вышел к зданию правительства Алтайского края, протестуя против снятия с выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Наряду с требованием равных условий для всех кандидатов, на его плакате было написано "Нет политическим преследованиям!".
Это не первый пикет алтайских коммунистов против снятия кандидата.
- 24 июля Центризбирком исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму. По заявлению комиссии, проверка Генпрокуратуры нашла у политика активы за рубежом, что противоречит российскому законодательству о выборах. Грудинин на заседании комиссии заявил, что активов за рубежов после выдвижения на выборы у него "нет, не было и не будет". Исключение из списка не позволит Павлу Грудинину участвовать в выборах.
- Грудинин в 2018 году был кандидатом от КПРФ на выборах президента России, занял второе место с результатом 11,77 % голосов. В начале 2019 года КПРФ пыталась передать политику мандат умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова, но получила отказ ЦИК.
- После снятия Грудинина КПРФ направила в Центризбирком запрос с требованием проверить законность наличия иностранных активов (американских и европейских облигаций) у кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России", корреспондентки государственного канала RT и члена Общественной палаты Марии Бутиной. Она стала известна после того, как была осуждена в США за незаконную работу на российское правительство. За год она задекларировала доходы на сумму 65 миллионов рублей, в том числе полученные от гражданина США.
-
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.