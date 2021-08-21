В Барнауле прошли одиночные пикеты против снятия кандидатов с выборов

Жители Барнаула устроили несколько одиночных пикетов против снятия "незаконных кандидатов" с выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Они потребовали честного голосования и равных условий для всех кандидатов. Об этом сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии секретарь местного отделения Ленинского комсомола Антон Арцибашев.

Один из пикетчиков вышел к зданию правительства Алтайского края, протестуя против снятия с выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Наряду с требованием равных условий для всех кандидатов, на его плакате было написано "Нет политическим преследованиям!".

Это не первый пикет алтайских коммунистов против снятия кандидата.