В Башкортостане подожгли военкомат – выгорело одно помещение

В селе Архангельском одноимённого района Республики Башкортостан подожгли военкомат. Информацию подтвердили в местной администрации. Судя по фото, опубликованным местными жителями, выгорел как минимум один кабинет.
В администрации Архангельского района отказались раскрывать подробности. В МВД Башкортостана заявили, что информации о поджоге у них нет.
После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается более 50 попыток поджогов.
Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества.
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ.
- Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
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