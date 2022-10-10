В Башкортостане подожгли военкомат – выгорело одно помещение

В селе Архангельском одноимённого района Республики Башкортостан подожгли военкомат. Информацию подтвердили в местной администрации. Судя по фото, опубликованным местными жителями, выгорел как минимум один кабинет.

В администрации Архангельского района отказались раскрывать подробности. В МВД Башкортостана заявили, что информации о поджоге у них нет.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается более 50 попыток поджогов.

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества.