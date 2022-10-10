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В Башкортостане подожгли военкомат – выгорело одно помещение

Иллюстративное фото

В селе Архангельском одноимённого района Республики Башкортостан подожгли военкомат. Информацию подтвердили в местной администрации. Судя по фото, опубликованным местными жителями, выгорел как минимум один кабинет.

В администрации Архангельского района отказались раскрывать подробности. В МВД Башкортостана заявили, что информации о поджоге у них нет.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается более 50 попыток поджогов.

Карта атак на военкоматы и администрации

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества.

  • 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ.
  • Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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