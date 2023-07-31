В Батуми вновь протестуют против захода лайнера с туристами из России

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами сегодня утром на обратном пути вновь прибыл в грузинский порт Батуми, где был встречен новой акцией протеса. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

С утра в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. По данным телеканала "Рустави 2", акция сопровождалась столкновениями с полицией. Задержаны не менее 10 человек.

Лайнер Astoria Grande, на борту которого более 800 человек, большинство из которых граждане России, совершает круиз по маршруту Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля. Вечером того же дня в Батуми и Тбилиси прошли акции протеста. Участники демонстрации протестовали против российского вторжения в Украину и возмущались ответами некоторых российских туристов на вопросы грузинских журналистов. В интервью российские туристы заявили, что поддерживают действия России в войне с Грузией в 2008 году. В частности, в одном из комментариев прозвучала фраза "Россия освободила Абхазию от грузин".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников протеста.

На сегодняшней акции демонстранты требовали, чтобы лайнер покинул порт Батуми и скандировали "Абхазия – это Грузия". Они также выражали возмущение присутствием на судне российских артистов, которые поддерживают войну в Украине и президента Путина.