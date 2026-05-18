В Беларуси начались учения ядерных сил

В Беларуси 18 мая начались учения по применению ядерного оружия во взаимодействии с российскими военными. Об этом сообщило министерство обороны страны. В сообщении говорится, что "в интересах повышения готовности Вооруженных Сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов" проводится "тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения".

В ходе тренировки проверяется готовность к выполнению задач и "организация боевого применения из неплановых районов". Во взаимодействии с российской стороной, говорится далее, планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Подчёркивается, что главная особенность нынешних учений - "проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь". Речь идёт о скрытном перемещении ядерных боеприпасов и пусковых установок из мест их постоянного базирования в другие места. Как утверждает официальный Минск, "тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства" и ни против кого не направлена.

Другие подробности пока не известны. 15 мая белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным в том числе "предстоящие совместные мероприятия" в сфере обороны.

С 2023 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие. По оценкам, в стране размещены десятки ядерных боеголовок. Кроме того, в стране были размещены российские ракетные комплексы средней дальности "Орешник", способные нести ядерный заряд.