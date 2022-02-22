Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции

22 февраля в Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции. День основного голосования – 27 февраля. Ряд политиков и общественных деятелей призывали прийти на голосование в этот день, чтобы не допустить фальсификаций, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Как сообщает издание, на одном из избирательных участков кабины для голосования открыты, а столы стоят так, что все действия голосующих видны членам комиссии. Ранее ЦИК Беларуси объяснил эту меру борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Кабины для голосования в Гомеле
Кабины для голосования в Гомеле

В Витебске наблюдателя, который пожаловался на нарушения во время референдума, вызвали в прокуратуру на профилактическую беседу. Как пишет "Белсат", наблюдатель заметил на избирательных участках отсутствие списков членов избирательных комиссий, а урны для бюллетеней были опечатаны так, что мог пролезть кулак. Когда он писал жалобы в окружную комиссию и прокуратуру, ему сообщили, что он не сможет больше наблюдать за избирательным процессом из-за пандемии коронавируса. Вскоре после этого ему позвонили из прокуратуры и пригласили на беседу.

22 февраля также стало известно, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за СМС с ложной информацией о переносе референдума, сообщает "Медиазона. Беларусь". По данным следствия, 21 февраля гражданам пришли сообщения о переносе даты референдума в связи с эпидемиологической обстановкой. Уголовные дела возбуждены по двум статьям: воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме и несанкционированный доступ к компьютерной информации.

  • Проект поправок к Конституции Беларуси был опубликован в конце декабря 2021 года. В нем предлагается запретить избираться президентом более двух сроков. Также нельзя будет привлечь к ответственности бывшего президента за действия, которые он совершил в связи с осуществлением им президентских полномочий. В проекте поправок запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG