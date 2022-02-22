22 февраля в Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции. День основного голосования – 27 февраля. Ряд политиков и общественных деятелей призывали прийти на голосование в этот день, чтобы не допустить фальсификаций, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Как сообщает издание, на одном из избирательных участков кабины для голосования открыты, а столы стоят так, что все действия голосующих видны членам комиссии. Ранее ЦИК Беларуси объяснил эту меру борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

В Витебске наблюдателя, который пожаловался на нарушения во время референдума, вызвали в прокуратуру на профилактическую беседу. Как пишет "Белсат", наблюдатель заметил на избирательных участках отсутствие списков членов избирательных комиссий, а урны для бюллетеней были опечатаны так, что мог пролезть кулак. Когда он писал жалобы в окружную комиссию и прокуратуру, ему сообщили, что он не сможет больше наблюдать за избирательным процессом из-за пандемии коронавируса. Вскоре после этого ему позвонили из прокуратуры и пригласили на беседу.

22 февраля также стало известно, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за СМС с ложной информацией о переносе референдума, сообщает "Медиазона. Беларусь". По данным следствия, 21 февраля гражданам пришли сообщения о переносе даты референдума в связи с эпидемиологической обстановкой. Уголовные дела возбуждены по двум статьям: воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме и несанкционированный доступ к компьютерной информации.