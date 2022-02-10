Россия и Беларусь проводят военные учения вблизи границ с Украиной

В Беларуси сегодня начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". В ходе десятидневных маневров вооруженные силы двух стран отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства, сообщило Минобороны России.

Проведение учений было одобрено президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в декабре.

Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Масштабная переброска в страну российских войск и техники – под предлогом учений – вызвала обеспокоенность стран Запада и Украины.

Российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. При этом расстояние от белорусской границы до Киева меньше, чем от российской.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями.

Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

7 февраля на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве Владимир Путин, как писала Financial Times, заверил французского лидера, что Россия выведет войска из Беларуси после совместных учений, а также не будет предпринимать никаких "новых военных инициатив".

Украинские власти признают наличие угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что Украина не наблюдает сейчас такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.