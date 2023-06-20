В Беларуси правозащитницу Анастасию Лойко приговорили к 7 годам колонии

В Беларуси суд в Минске приговорил правозащитницу Анастасию Лойко к 7 годам колонии по делу о разжигании вражды. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Судебный процесс над Лойко, как обычно по подобным делам в Беларуси, проходил в закрытом режиме. Разжиганием вражды власти посчитали подготовленный правозащитницей отчёт о преследовании анархистов в Беларуси в 2017–2018 годах. Ей грозило до 12 лет лишения свободы.

Лойко задержали 6 сентября 2022 года после заседания по делу "Революционного действия" в Минском городском суде. После этого её несколько раз задерживали по административным статьям, однако отпускали на свободу. В ноябре снова была задержана по административному делу, однако на свободу после ареста уже не вышла.

Анастасия Лойко – основательница белорусского правозащитного центра Human Constanta. Эта организация занимается защитой прав человека, продвижением антидискриминации и образования в области прав человека, цифровыми свободами и правами.

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что Лойко испытывает в СИЗО проблемы со здоровьем и с питанием - как веганка, она не может есть тюремную пищу и вынуждена рассчитывать только на передачи.