В Беларуси помиловали девятерых обвиняемых по "делу TUT.by"

В Беларуси помиловали девятерых обвиняемых по так называемому делу сайта TUT.by о неуплате налогов, сообщает белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на одного из помилованных. До блокировки в 2020 году сайт TUT.by был самым популярным независимым новостным изданием Беларуси.

Ранее Генпрокуратура Беларуси сообщала, что девять обвиняемых признали вину, возместили ущерб и ходатайствовали об освобождении от уголовной ответственности.

Сотрудников компании "Тут бай медиа" обвиняли в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуратуры, компания, являясь резидентом "Парка высоких технологий", получала налоговые льготы, на которые не имела права. Из-за этого с ​2019 по 2021 год она не доплатила налоги на сумму более трёх миллионов белорусских рублей (более 90 миллионов российских рублей).

В мае 2021 года полиция провела обыски в офисах "Тут бай медиа" и в квартирах нескольких сотрудников компании. Тогда были задержаны 15 человек.

В октябре 2021 года Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении четверых обвиняемых ещё одно уголовное дело – о разжигании вражды. В марте 2023 года двоих из них – бывшего главного редактора издания TUT.by Марину Золотову и директора компании "Тут Бай Медиа" Людмилу Чекину – приговорили к 12 годам лишения свободы. Чекину обвинили в том числе в уклонении от уплаты налогов. Две другие обвиняемые – сотрудницы редакции TUT.by Елена Толкачёва и Ольга Лойко – не пришли на заседание суда, их объявили в розыск.

В 2020 году сайт TUT.by активно освещал массовые протесты против Александра Лукашенко, которые начались в августе после президентских выборов. Вскоре после разгрома протестов сайт был заблокирован, а против руководителей TUT.by возбудили уголовное дело. В июне 2022 года компания "Тут бай медиа" была признана экстремистской организацией.