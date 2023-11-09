В Беларуси вынесен первый приговор по делу о повреждении А-50

Верховный суд Беларуси 10 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Дмитрию Мостовому, которого ранее приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о повреждении на аэродроме в Мачулищах под Минском российского военного самолёта А-50.
О том, что Мостовой был осуждён, стало известно только сегодня из сообщения издания Reform о дате рассмотрении апелляции. Когда именно прошёл суд, не сообщается. По всей видимости, он прошёл в закрытом режиме.
Сообщается, что Мостовой - гражданин Беларуси, работавший в сфере IT. Ему 45 лет, он участвовал в протестах против режима Александра Лукашенко в 2020 году. Следствие обвинило его в том, что он организовал онлайн-трансляцию с аэродрома, который находится недалеко от его дома, для оппозиционной мониторинговой группы "Белорусский Гаюн". Она отрицает, что Мостовой вёл для неё трансляцию.
Reform сообщает, что Дмитрия Мостового признали виновным в госизмене и содействии экстремистской деятельности, ему грозило до 15 лет лишения свободы. Он стал первым известным осуждённым по этому делу, о том, были ли вынесены другие приговоры, не сообщалось. КГБ Беларуси ранее сообщал, что всего по делу проходят около 30 человек, и некоторым грозит смертная казнь по обвинению в терроризме.
- 26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками белорусских силовых структур, сообщило о том, что российский самолёт был атакован дронами на аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска. Было опубликовано также видео, на котором дрон вплотную подлетает к самолёту.
- Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом А-50 в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное. Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог на ремонт.
- 7 марта белорусские власти сообщили о задержании подозреваемого — уроженца Кривого Рога с российским паспортом. Позднее на допросе назвавший себя Николаем Швецом задержанный рассказал, что подорвал самолет при помощи двух беспилотников по заданию украинской спецслужбы.
- МИД Украины причастность Киева к инциденту отверг. Офис украинского президента заявлял, что к диверсиям имеют отношение так называемые партизаны. Так называют себя белорусские группы, которые выступают против войны с Украиной. Они периодически берут на себя ответственность за диверсии на железных дорогах.
- Как следует из публикаций СМИ, основанных на утечках секретных данных Пентагона, к атаке могли быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины, которые, как считает американская разведка, действовали вопреки приказам своего командования. Официально это не подтверждено.
- А-50 - советский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он используется в том числе для наблюдения за театром боевых действий в Украине. У России, по официальным данным, менее 10 таких самолётов.
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