В Беларуси вынесен первый приговор по делу о повреждении А-50

Верховный суд Беларуси 10 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Дмитрию Мостовому, которого ранее приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о повреждении на аэродроме в Мачулищах под Минском российского военного самолёта А-50.

О том, что Мостовой был осуждён, стало известно только сегодня из сообщения издания Reform о дате рассмотрении апелляции. Когда именно прошёл суд, не сообщается. По всей видимости, он прошёл в закрытом режиме.

Сообщается, что Мостовой - гражданин Беларуси, работавший в сфере IT. Ему 45 лет, он участвовал в протестах против режима Александра Лукашенко в 2020 году. Следствие обвинило его в том, что он организовал онлайн-трансляцию с аэродрома, который находится недалеко от его дома, для оппозиционной мониторинговой группы "Белорусский Гаюн". Она отрицает, что Мостовой вёл для неё трансляцию.