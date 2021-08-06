В Беларуси признали экстремистским спортивный сайт Tribuna.com

Суд в Беларуси признал экстремистским спортивный портал Tribuna.com. Решение было принято по ходатайству МВД, которое считает, что на сайте размещаются "материалы, призывающие к экстремистской деятельности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экстремистскими также признаны соцсети Tribuna.com, его зеркало, приложение и бот. Доступ к сайту на территории Беларуси был закрыт в 2020 году. Создатель проекта Tribuna.com Дмитрий Навоша высказывался в поддержку протестного движения в Беларуси. Он также является создателем сайта Sports.ru.

Ранее Александр Лукашенко, который в августе прошлого года был объявлен в шестой раз президентом Беларуси, заявил на совещании с региональными чиновниками, что свобода слова в стране переросла, по его оценке, "в экстремистскую деятельность".

В июле суд в Гомеле признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала "Белсат".

В ежегодном индексе свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ", Беларусь занимает 158-е место из 180.