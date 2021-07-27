В Беларуси признали экстремистскими ресурсы телеканала "Белсат"

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала "Белсат", сообщает пресс-служба МВД. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова также напомнила, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

"Белсат" - польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан в 2007 году и позиционирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси. Канал освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

16 июля силовики пришли с обыском к журналистам "Белсат" Павлу Можейко, Анне Галета, Галине Абакунчик, Кристине Чернявской, Алексею Кайрису, ведущему программы "Каждый из нас" и основателю курсов "Мова нанова" Глебу Лободенко, гомельскому корреспонденту телеканала Евгению Меркису, Игорю Ильяшу.

21 мая в студии "Белсат" прошел обыск: тогда были задержаны технические сотрудники. В студии шла подготовка к ток-шоу "Каждый из нас".

18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала "Белсат" Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Их обвинили в организации грубого нарушения массового порядка.