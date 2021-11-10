В Беларуси против 65-летней пенсионерки Людмилы Хлусевич завели еще одно уголовное дело об оскорблении милиционера – за комментарий "Свиная рожа" в социальной сети "Одноклассники". Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

15 сентября Хлусевич приговорили к полутора годам "домашней химии" – это ограничение свободы без нахождения в исправительном учреждении. Ей вменили статью об оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей из-за комментария "Тварина" под видео, где милиционер избивал протестующих. Она подала апелляционную жалобу на этот приговор.

Во время расследования в рамках предыдущего уголовного дела Людмила Хлусевич, болеющая лейкозом, пережила обыск и около 10 допросов. В ожидании суда она написала предсмертную записку: "В моей смерти прошу винить государство. Так больше жить не могу. Мое здоровье и жизнь мою довели до смерти. Я была больна, они ее усугубили. Прожила до пенсии, такого издевательства и пыток не выдержала. Жила честно, не крала, не убивала. Меня убили, довели до смерти. Пусть все узнают: мои близкие, знакомые, родные и друзья".

Из-за этой записки суд постановил провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты в заключении указали, что при написании "оскорбительных комментариев" обвиняемая не находилась в состоянии аффекта и осознавала свои поступки и возможные последствия.

После возбуждения второго уголовного дела пенсионерка рассказала журналистам, что не знает, как переживет это. "У меня нет ни сил, ни здоровья", – сказала Хлусевич.