Суд в Гомеле приговорил к тюремным срокам двух правозащитников "Весны"

Белорусский правозащитник Леонид Судаленко приговорён судом в Гомеле к трём годам лишения свободы по обвинениям, которые связаны с оказанием юридической помощи журналистам и активистам, подвергшимся преследованию со стороны режима Александра Лукашенко.

Вместе с Судаленко тюремный срок получила его помощница Татьяна Ласица. Её осудили на два с половиной года. Обоих признали виновными в организации и подготовки к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, а также в финансировании таких действий. И Судаленко, и Лисица на момент ареста в январе сотрудничали с правозащитным центром "Весна". Судаленко возглавляет гомельское отделение организации. В ходе процесса, проходившего при закрытых дверях, вину правозащитники признать отказались.

Третья обвиняемая по делу, волонтёрка "Весны" Мария Тарасенко, после начала судебных слушаний в сентябре покинула Беларусь.

Лишённый регистрации правозащитный центр "Весна" - одно из десятков гражданских объединений, пострадавших от действий властей. Центр осудил приговор своим сотрудникам.

"Политически мотивированное уголовное преследование членов и волонтеров "Весны" осуществляется в рамках "зачистки" гражданского общества, объявленной Александром Лукашенко. Вне всяких сомнений власти преследуют "Весну" в отместку за ее 25-летнюю выдающуюся бесстрашную работу по защите прав человека", - говорится в совместном заявлении 18 правозащитных организаций. Текст приводится на сайте "Весны".

Подписавшие заявление призвали власти Беларуси немедленно отменить приговор, который они назвали возмутительным, и снять все обвинения ещё с пятерых сотрудников "Весны", которые сейчас находятся за решеткой.

В августе прошлого года в Беларуси начались массовые акции против объявленной ЦИКом победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Западные страны не признают его легитимным главой государства. Против Лукашенко и его окружения введено несколько пакетов международных санкций по обвинению в жестоком преследовании гражданских активистов и фальсификациях на выборах. Официальный Минск все обвинения отвергает, утверждая, что столкнулся с попыткой Запада устроить в стране "оранжевую революцию".