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В Беларуси заблокирован доступ к сайту телеканала "Настоящее время"

На территории Беларуси решением министерства информации страны заблокирован доступ к сайту телеканала "Настоящее Время".

Днем 28 октября читатели, которые пользуются интернетом от провайдера ByFly, сообщили, что сайт не открывается, а позже при открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации.

"Настоящее Время" направило запрос провайдеру ByFly с просьбой подтвердить информацию и пояснить причины блокировки, говорится в публикации телеканала.

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Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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