Минск заявил о "точечных" делах для подписчиков "экстремистских" каналов

Белорусское МВД завершило деанонимизацию администраторов и наиболее активных подписчиков телеграм-каналов, признанных в стране экстремистскими. Милиция будет точечно привлекать пользователей к уголовной ответственности с учётом роли каждого. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграме.

Ранее стало известно, что МВД планирует привлекать белорусов к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими. Меру связывают с принятым 12 октября постановлением белорусского правительства "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

В списке признанных экстремистскими каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. Так, в октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч человек. В августе аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями авторитетного новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания — Zerkalo.io.

Белорусские власти жестоко преследуют участников и симпатизантов оппозиции после протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда власти страны объявили о победе на голосовании действующего президента Александра Лукашенко. Против участников протестов заведены тысячи уголовных дел. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну. 805 осуждённых причисляются правозащитниками к политическим заключённым.