В Беларуси задержана Дарья Лосик - жена осуждённого консультанта RFE/RL

В Беларуси задержана Дарья Лосик - супруга осуждённого в стране на длительный тюремный срок консультанта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Игоря Лосика.

Подробностей и официального подтверждения пока нет. Телеграм-каналы сотрудников местных силовых структур писали, что Дарью задержали якобы за "содействие экстремистской деятельности". Претензии к ней возникли из-за ее интервью базирующемуся в Польше телеканалу "Белсат". В июле прошлого года белорусские власти признали сайт телеканала и его страницы в соцсетях экстремистскими.

У Игоря и Дарьи есть маленькая дочь, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Журналист Игорь Лосик находится за решеткой уже более двух лет - с 25 июня 2020 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к нарушению общественного порядка и к участию в массовых беспорядках. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Лосика к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В то же время на длительные сроки были осуждены заявлявший о намерении баллотироваться в президенты блогер Сергей Тихановский и ещё четверо оппозиционных активистов и блогеров.

Лосика после приговора перевели в Новополоцк, в место постоянного отбытия наказания. Он и другие осуждённые были признаны белорусскими правозащитниками политзаключёнными.

Игорь Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании 2020 года. Находясь под стражей, он не раз объявлял голодовку.

Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, президентом Беларуси. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.