В Белгороде и области пропало электричество после удара по ТЭЦ

Последствия удара по Белгороду 27 сентября 2025 года. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В Белгороде и нескольких других населенных пунктах — перебои с подачей электричества после обстрела. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о последствиях удара по инфраструктуре, Гладков назвал их "значительными" для подачи электроэнергии.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в результате удара по ТЭЦ в Белгороде на части улиц исчезло освещение, прекратили работу светофоры, некоторые местные жители застряли в лифтах. В соцсетях также пишут о том, что перебои с электричеством отмечают в Старом Осколе, Шебекине и нескольких других населённых пунктах Белгородской области.

Гладков также сообщил, что, по предварительным данным, осколочные ранения и травмы получили два человека, они доставлены в больницу. "Информация о последствиях удара уточняется", — написал он в телеграме.

Украина удар пока не подтверждала.

В городе введен режим ЧС


