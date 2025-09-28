В Белгороде и области пропало электричество после удара по ТЭЦ

В Белгороде и нескольких других населенных пунктах — перебои с подачей электричества после обстрела. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о последствиях удара по инфраструктуре, Гладков назвал их "значительными" для подачи электроэнергии.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в результате удара по ТЭЦ в Белгороде на части улиц исчезло освещение, прекратили работу светофоры, некоторые местные жители застряли в лифтах. В соцсетях также пишут о том, что перебои с электричеством отмечают в Старом Осколе, Шебекине и нескольких других населённых пунктах Белгородской области.

Гладков также сообщил, что, по предварительным данным, осколочные ранения и травмы получили два человека, они доставлены в больницу. "Информация о последствиях удара уточняется", — написал он в телеграме.

Украина удар пока не подтверждала.