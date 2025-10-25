В Белгородской области дроны атаковали дамбу водохранилища

В Белгородской области украинская армия нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища ракетами HIMARS, сообщает телеграм-канал MNS. Повреждены здания с техническим оборудованием, подъёмные механизмы и гребень дамбы. Угрозы затопления нет. Пострадали два человека — гражданский и сотрудник Росгвардии.

Информацию подтвердили власти Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, если повторный удар по плотине состоится, то будет угроза подтопления поймы реки Северский Донец со стороны Харьковской области и нескольких улиц населённых пунктов, на которых проживает около тысячи жителей.

"Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения", — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В результате ночной атаки беспилотников загорелась подстанция ЛЭП в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами", — говорится в сообщении.

Эта подстанция уже подвергалась атаке 16 октября, отмечает телеграм-канал Astra. Она обеспечивает транзит электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение части Воронежской и Саратовской областей.

Минобороны России сообщило, что в ночь на субботу силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолётного типа. Девять из них были уничтожены над Московской областью, в том числе семь летевших на столицу. Остальные — над регионами Центральной и Южной России, включая Белгородскую, Волгоградскую, Ростовскую, Брянскую и другие области.

Авиационные власти закрывали аэропорты Волгограда, Геленджика и Ярославля.

Больше новостей Радио Свобода: