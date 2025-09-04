В Белгородской области ограничили публикацию сведений об атаках ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области запретил публиковать неофициальную информацию о работе военных и местах их дислокации. Также вводятся ограничения на распространение полученных из неофициальных источников сведений о местах и последствиях атак ВСУ. Об этом сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, граждане, которые нарушат принятые решения, будут привлечены к административной ответственности.

Ограничения касаются не только пользователей соцсетей, но и СМИ. "Публиковать информацию первыми уполномочены теперь органы власти и силовые структуры, после этого её могут распространять СМИ и другие источники - телеграм-каналы, социальные сети", - написал Гладков, связав запрет с дополнительными мерами безопасности.

Граничащая с Украиной Белгородская область - не первый регион, где вводят подобные ограничения, недавно похожие правила ввели, в частности, в Воронежской и Псковской области, отмечает Русская служба Би-би-си.

