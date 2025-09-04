Ссылки для упрощенного доступа

В Белгородской области ограничили публикацию сведений об атаках ВСУ

Фото последствий одной из атак, опубликованное ранее губернатором Гладковым
Фото последствий одной из атак, опубликованное ранее губернатором Гладковым

Оперативный штаб Белгородской области запретил публиковать неофициальную информацию о работе военных и местах их дислокации. Также вводятся ограничения на распространение полученных из неофициальных источников сведений о местах и последствиях атак ВСУ. Об этом сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, граждане, которые нарушат принятые решения, будут привлечены к административной ответственности.

Ограничения касаются не только пользователей соцсетей, но и СМИ. "Публиковать информацию первыми уполномочены теперь органы власти и силовые структуры, после этого её могут распространять СМИ и другие источники - телеграм-каналы, социальные сети", - написал Гладков, связав запрет с дополнительными мерами безопасности.

Граничащая с Украиной Белгородская область - не первый регион, где вводят подобные ограничения, недавно похожие правила ввели, в частности, в Воронежской и Псковской области, отмечает Русская служба Би-би-си.

