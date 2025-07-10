В Белгородской и Курской областях есть погибшие при атаках БПЛА

Власти Курской и Белгородской областей сообщили о гибели в четверг в этих регионах 4-х жителей в результате атак украинских дронов.

Временно исполняющий обязанности курского губернатора Александр Хинштейн сообщил об ударах беспилотников ВСУ в областном центре и Щигровском районе. По его словам, в Курске загорелся частный дом, который был частично уничтожен огнём. "К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - написал Хинштейн в телеграм-канале.

В Белгородской области погибших трое. Один житель погиб в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при попадании дрона в легковой автомобиль, написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в четверг Гладков сообщил о гибели двух человек. Утром при ударе дрона, по его словам, погибла жительница Шебекино. Позднее в больнице умер пострадавший в результате атаки мужчина.

Минобороны России во второй половине дня в четверг отчиталось об уничтожении 26 украинских БПЛА над рядом российских регионов в течение трёх часов. ПВО работала в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской и Московской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что были сбиты четыре дрона, летевшие на российскую столицу. Сообщалось также об ограничениях в работе московских аэропортов "Внуково" и "Домодедово".



