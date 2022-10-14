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В Белгородской области остановлено движение поездов из-за обстрела

В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших недалеко от железнодорожных путей. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, утром 14 октября в районе Нового Оскола ПВО сбила несколько ракет. Их обломки повредили линии электропередач возле железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее в результате ещё одного обстрела произошёл взрыв на складе боеприпасов. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.

Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.

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