В Белгородской области отрядам теробороны выдали оружие

Власти Белгородской области выдали боевое оружие участникам отрядов территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости. Отмечается, что оружие было вручено в "торжественной обстановке".

Среди выданного оружия автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Также были проведены показательные учения по работе с дронами. ТАСС сообщает, что всего в Белгородской области создано семь батальонов, РИА Новости пишет о восьми батальонах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал раздачу оружия, заявив, что это делается в связи с обстановкой в Белгородской области. В Кремле называют это "необходимой мерой" и не сомневаются в механизмах контроля над выданным оружием.

Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что и в его регионе подразделения теробороны также получат оружие.

О формировании в приграничных районах Белгородской области отрядов территориальной обороны для отражения внешнего нападения было объявлено в декабре прошлого года.

Ранее Госдума России разрешила главам регионов создавать специализированные государственные унитарные предприятия, похожие на частные военные компании. Сотрудники этих предприятий будут вооружены боевым стрелковым оружием.

Власти граничащих с Украиной российских регионов после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну периодически сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Киев сведения не комментирует.

В Белгородской области ситуация резко обострилась в последние месяцы. Выступающие на стороне Украины вооружённые формирования Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность за несколько рейдов на территорию этой области. Украинское командование не подтверждает, что указанные боевые части, состоящие из граждан России, напрямую находятся в подчинении ВСУ.

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