В Белгородской области при обстреле погибли 3 человека

Три человека погибли и один пострадал в результате ракетного обстрела посёлка Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом утром в среду сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что речь идёт о предварительных данных.

По словам Гладкова, частично разрушено здание "социального объекта", а под завалами могут оставаться люди.

Телеграм-канал "Пепел" пишет, что объект, фото которого появилось в сети и по которому, очевидно, был нанесён удар — это физкультурно-оздоровительный комплекс. Повреждения получил также жилой дом.

Украинские военные удар пока не комментировали.

Белгородская область и сам областной центр в последнее время практически ежедневно подвергаются обстрелам и ударам беспилотников. В частности были атакованы объекты энергетики в Белгороде - ТЭЦ и подстанция, из-за чего город некоторое время оставался без света. 7 октября вечером в городе Старый Оскол был повреждён жилой многоквартирный дом. Губернатор заявил, что на него упали обломки беспилотника. Телеграм-канал "Пепел" опубликовал видео, на котором, как он утверждает, ясно видно, что рядом с домом взорвалась зенитная ракета российской ПВО.

