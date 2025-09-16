В Белгородской области за сутки трое погибших после ударов БПЛА

В российской Белгородской области за последние сутки в результате атак украинских беспилотников погибли трое местных жителей, ещё 11 получили ранения. Такие данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, среди погибших - житель села Лозовое и две жительницы села Головчино. Среди раненых восемь жителей села Зозули, которые, как утверждает губернатор, находились в микроавтобусе, который 15 сентября атаковал дрон. Также во вторник в больнице умер раненый в результате атаки беспилотника житель области. Он был ранен ещё 25 апреля.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается ударам беспилотников. На прошлой неделе под ударом был областной центр, из-за чего на несколько дней закрывались крупные торговые центры, а школы перевели на дистанционное обучение.

Минобороны России утром во вторник заявило о 87 украинских беспилотниках, уничтоженных за ночь при помощи ПВО, причём согласно сводке ведомства, ни один из них не был сбит в небе над Белгородской областью. В сводке говорится о 18 дронах, сбитых над Саратовской областью. Силы специальных операций и Генштаб заявили, что украинские военные в ночь на 16 сентября нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России, где были зафиксированы взрывы и пожар. Ночью в регионе объявлялась тревога, о пострадавших не сообщалось, данных о том, какой ущерб был нанесён заводу, пока нет.