В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах

В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не откроются 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ограничения коснутся пяти муниципальных образований: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы. Гладков отметил, что дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
- 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". Вячеслав Гладков утверждал, по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
- В начале июля в результате серии взрывов в Белгороде пять человек погибли, еще четверо были ранены. Повреждения получили десятки жилых домов. Телеграм-каналы Shot и Baza также сообщали об атаке на два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Утверждалось, что это произошло в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, еще трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
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