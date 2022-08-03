Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах

В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не откроются 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ограничения коснутся пяти муниципальных образований: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы. Гладков отметил, что дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.

  • В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
  • 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". Вячеслав Гладков утверждал, по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
  • В начале июля в результате серии взрывов в Белгороде пять человек погибли, еще четверо были ранены. Повреждения получили десятки жилых домов. Телеграм-каналы Shot и Baza также сообщали об атаке на два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Утверждалось, что это произошло в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, еще трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG