В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах

В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не откроются 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ограничения коснутся пяти муниципальных образований: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы. Гладков отметил, что дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.