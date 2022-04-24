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В бельгийском порту застряли 8 тысяч автомобилей премиум-класса для России

Иллюстративное фото

В бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч дорогих автомобилей, предназначавшихся для отправки в Россию. Они не смогут попасть туда из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Автомобили, среди которых есть Lexus, Cadillac и Mercedes, в начале апреля прибыли из Азии, пишет издание. Предполагалось, что они будут переправлены в российские порты. Но в марте Евросоюз запретил экспортировать в страну предметы роскоши. В том числе — машины, стоимостью более 50 тысяч евро.

ЕС ввел несколько пакетов санкций против России из-за вторжения в Украину. Запрет на экспорт предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия, был включён в четвертый пакет санкций.

Помимо автомобилей, в порту застряли и другие товары, которые следовали в Россию, в том числе это запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники. Всего в порту для проверки заблокированы более тысячи контейнеров.

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