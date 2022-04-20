Объём военной помощи ЕС Украине составил полтора миллиарда евро

Объём военной помощи Евросоюза для Украины составил полтора миллиарда евро. Об этом во время визита в Киев сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера они обсудили санкции против России, а также оборонную и финансовую поддержку Киеву со стороны ЕС.

Зеленский также уточнил, что стороны рассмотрели ответы на вопросы в анкете на соответствие Украины статусу страны кандидата в члены Евросоюза. На днях украинские власти передали её представителям Брюсселя.

Во время визита Мишель побывал в посёлке Бородянка под Киевом, откуда недавно вышли российские войска. Украина подозревает их в насилии по отношению к мирным жителям. "История не забудет военных преступлений, совершённых здесь. Не может быть мира без справедливости", — написал глава Евросоюза в твиттере после посещения Бородянки.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.