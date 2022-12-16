В Берлине лопнул огромный аквариум – в нём плавали 1500 рыб

В центре Берлина лопнул 16-метровый аквариум. Миллион литров воды вылился на улицы. Два человека ранены осколками стекла. Что стало с полутора тысячами экзотических рыб, живших в аквариуме, никто не говорит.

Более ста спасателей и поисковых собак участвуют в разборе завалов в отеле, где находился аквариум. Всех 400 его постояльцев эвакуировали, пострадавший район преимущественно оцепили, одну из основных улиц Берлина – Карл-Либкнехт-штрассе – перекрыли.

Утром в Берлине было -7°С. Причины случившегося пока неизвестны.