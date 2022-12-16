Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Берлине лопнул огромный аквариум – в нём плавали 1500 рыб

В центре Берлина лопнул 16-метровый аквариум. Миллион литров воды вылился на улицы. Два человека ранены осколками стекла. Что стало с полутора тысячами экзотических рыб, живших в аквариуме, никто не говорит.

Более ста спасателей и поисковых собак участвуют в разборе завалов в отеле, где находился аквариум. Всех 400 его постояльцев эвакуировали, пострадавший район преимущественно оцепили, одну из основных улиц Берлина – Карл-Либкнехт-штрассе – перекрыли.

Утром в Берлине было -7°С. Причины случившегося пока неизвестны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG