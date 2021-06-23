В Берлине открылась вторая конференция о положении вокруг Ливии

Переходное правительство Ливии вновь заявило о своём намерении провести 24 декабря этого года всеобщие выборы. Заявление прозвучало на открывшейся в среду конференции о положении в Ливии. Участниками стали представители стран, имеющих свои интересы в Ливии.

Вместе с тем, как отмечает агентство AP, проведение конференции в Берлине стало ещё одним напоминанием о позиции Германии по ливийской проблеме: добиться вывода из Ливии всех инстранных войск.

Германия и ООН собрали на конференцию в Берлине представителей 17 стран. К министрам ливийского переходного правительства присоединились главы МИД Египта, Турции, Туниса, Алжира, Франции и Италии, госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные официальные лица из России, Объединённых Арабских Эмиратов и ряда других стран.

Нынешняя втреча продолжила обсуждение, начатое в Берлине в января 2020 года. Тогда были достигнуты договорённости о соблюдении оружейного эмбарго и о достижении полного прекращения огня обеими конфликтующими соронами гражданской войны. Германия тогда пыталась выступать в роли посредника.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, заявил, что нынешняя конференция - это новая фаза поиска мира - когда участники встречи разговаривают не о Ливии, а, прежде всего, с Ливией.

Участники заседаний в Берлине 23 июня приветствовали прогресс, достигнутый с начала ливийского процесса урегулирования. Октябрское (прошлого года) соглашение о прекращении огня включало требование ухода из Ливии всех вооружённых иностранных отрядов. Благодаря этому было достигнуто соглашение о проведении выборов в декабре 2022 года. Было создано и переходное правительство Ливии, которое начало работать в феврале нынешнего года.

Министр иностранных дел Ливии Наиля Мангуш, в частности, заявиала, что Россия и Турция, значительно вовлечённые в вооружённое противоборство враждующих сторон в Ливии, должны выводить свои войска из Ливии последовательно, шаг за шагом. По её словам, правительство не успокоится, пока последний иностранный солдат не покинет Ливию.

Следующим шагом, по словам министра, должу будет стать объединение всех вооружённых группировок в Ливии под единым командованием.