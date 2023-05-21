Управление государственной безопасности полиции Берлина начало расследование возможного отравления участников российской оппозиционной конференции в апреле. Об этом представитель полиции сообщил в ответ на журналистские запросы Радио Свобода и газеты Welt am Sonntag. Ранее о симптомах отправления двух россиян, участвовавших в конференции в Германии, писало российское издание "Агентство".
Встреча представителей российской оппозиции состоялась в конце апреля в Берлине. Как писало агентство, недомогание возникло у двух участниц мероприятия. Одна из них — глава фонда "Свободная Россия" Наталия Арно. Другая — недавно уехавшая из России журналистка, имя которой издание не раскрыло.
Из материала "Агентства" следует, что обе участницы почувствовали недомогание ещё до конференции. Арно обратилась в больницу в США, где сейчас живёт, неназванная журналистка — в крупнейшую берлинскую клинику "Шарите". Там, в частности, в разное время лечили поступивших с симптомами отравления российского оппозиционера Алексея Навального и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.
Из материала "Агентства" следует, что возможное отравление Арно расследуется американским Федеральным бюро расследований. Ведомство это не комментировало.
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