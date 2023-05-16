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"Агентство" рассказало о симптомах отравлений у критиков российских властей

Бывший посол США в Украине Джон Хёрбст

По меньшей мере четыре человека за последние два года, в основном уже после начала полномасштабной войны в Украине, обнаружили у себя симптомы возможного отравления или столкнулись, как минимум, со случаями проникновения в их жилище неизвестных, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами. Об этом во вторник пишет издание "Агентство".

Оно сообщает, в частности, о случае резкого недомогания у глава фонда "Свободная Россия" Наталии Арно (Будаевой) в первых числах мая нынешнего года. Арно проводила в Праге встречи, посвященные ситуации в России, и почувствовала онемение тела и боли в различных частях организма, говорится в публикации со ссылкой на двух её неназванных знакомых. По словам одного из них, незадолго до появления симптомов Арно обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на "аромат дешевых духов".

На следующее утро Наталья Арно улетела в США, где живёт уже около 10 лет после того, как под давлением Кремля была вынуждена покинуть Россию, отмечает "Агентство". Там глава фонда, уже имеющая американское гражданство, обратилась в больницу, а также к властям. ФБР начало расследование. О его результатах собеседники "Агентства" не знают. Сама Арно отказалась обсуждать тему, не опровергнув, что инцидент имел место.

Позднее, уже после выхода материала "Агентство", Наталия Арно прокомментировала статью у себя в фейсбуке. По её словам, она не была уверена, что хотела предавать ситуацию огласке. "Но поскольку уже появилась статья, то прокомментирую... Есть подозрение, что во время моей недавней поездки в Европу меня отравили, возможно каким-то nerve agent, расследованием занимается одна (или даже не одна) западная спецслужба, у меня до сих пор neuropathy symptoms, но в целом чувствую себя гораздо лучше", - пишет, среди прочего Наталия Будаева, отмечая, что "россиянам, которым пришлось уехать из путинской России... нужно понимать, что у врага длинные шупальца".

Ещё два источника "Агентства" рассказали, что с симптомами отравления за несколько месяцев до вторжения в Украину столкнулся бывший посол США в Киеве и Ташкенте Джон Хёрбст. Сейчас он занимает должность старшего директора Евразийского центра Атлантического совета.

Отмечается, что Хёрбст - известный критик российского президента Владимира Путина. Знакомый с дипломатом собеседник "Агентства" говорит, что по факту резкого ухудшения здоровья Хёрбста ФБР тогда же начинало расследование. Сам экс-посол от комментариев отказался, а Атлантический совет на отправленный в понедельник запрос "Агентства" пока не ответил.

В публикации со ссылкой на двух собеседников упоминается ещё один случай, произошедший этой весной в Европе - с российской журналисткой, которая с недавних пор живёт в эмиграции. Её имя редакция не приводит по этическим соображениям. В апреле журналистка в дни, когда в Берлине проходила организованная Михаилом Ходорковским встреча российских оппозиционеров, обратилась к немецким врачам из-за проблем со здоровьем.

Сама она сказала "Агентству", что ее симптомы, "возможно, появились еще до конференции", но об их характере и последующем лечении журналистка говорить отказалась. На этой же конференции в Берлине присутствовала Наталья Арно. Именно оттуда она впоследствии прилетела в чешскую столицу.

"Агентство" пишет и о журналисте-расследователе, одном из руководителей Bellingcat Христо Грозеве. Но его случай, как отмечается, связан не с предполагаемым отравлением, а со вскрытием его комнаты в отеле неизвестными. Взломщики могли получить доступ к информации в личных гаджетах журналиста. Сам Грозев подтвердил, что из его номера пропал телефон. От дальнейших комментариев он отказался. Это произошло летом 2022 года в Черногории, в дни посвященной России журналистской конференции.

Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Среди наиболее громких таких расследований - обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального.

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