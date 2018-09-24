Полиция Германии взяла под охрану Петра Верзилова

В Берлине полиция взяла под охрану участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Родственники активиста пожаловались на слежку со стороны неизвестных людей. Об этом сообщает издание "Bild".

По словам участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, родных Верзилова сопровождают полицейские, а их дом взят под охрану.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его девушки – Вероники Никульшиной. 15 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин. Близкие активиста считают, что его могли отравить. К этой версии также склоняются врачи берлинской клиники.

По информации СМИ, Верзилов мог быть отравлен в связи с расследованием убийства журналистов в Центральноафриканской Республике, которое он вел.

В конце июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали для созданного Михаилом Ходорковским Центра управления расследованиями фильм о российской "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом президента России Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.