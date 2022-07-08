В Берлине россиянке впервые запретили продать недвижимость из-за санкций

Власти Берлина впервые запретили россиянке продать свою недвижимость из-за санкций. Гражданка России, чье имя берлинская полиция не называет, выставила свою недвижимость на продажу еще в 2021 году, но после нападения России на Украину она попала в санкционные списки Евросоюза. Нотариус, который сопровождал ее сделки, уведомил банк и финансовые органы о том, что в свете санкций его клиентка больше не может получать доход от своих активов. В итоге на сделки с ее участием был наложен запрет.

Сейчас в санкционных списках Германии и ЕС числятся 1158 физических лиц и 98 предприятий, связанных с Россией. По оценке издания RBB24, с 2004 по 2021 годы граждане России приобрели в одном только Берлине недвижимости на 546 миллионов евро. В их числе и российские олигархи - например, Аркадий Ротенберг и его дочь Лилия, владеющие в немецкой столицей недвижимостью класса "люкс" стоимостью в несколько миллионов евро. В отличие от самого Ротенберга, его дочь и оффшорные фирмы на Кипре, через которые проводились сделки, в санкционные списки не входят. Однако, учитывая наложенные Евросоюзом на Россию и ее граждан санкции, европейские финансовые власти начинают более тщательно приглядываться к российским покупателям и продавцам недвижимости, и для многих из них распоряжаться недвижимостью в Европе становится труднее.

Немецкие эксперты-риэлтеры так прокомментировали ситуацию телеграм-каналу Berlinspeaks: "Берлин оказался крупнейшей ловушкой для десятков подсанкционных российских граждан и членов их семей. Но параллельно подозрения в причастности к санкционному списку замедлили или остановили десятки других операций с недвижимостью для граждан России в Берлине. Вероятно, лучшая позиция сейчас для владельцев недвижимости из РФ - не проявлять никакой активности, чтоб не привлекать к своему объекту внимания."

Ранее, 20 июня, в Мюнхене впервые был наложен арест на недвижимость, принадлежавшую россиянам из санкционного списка: три квартиры, принадлежавшие действующему депутату Государственной думы РФ и его жене.

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