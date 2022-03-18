В Италии арестована недвижимость российского миллиардера Мордашова

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовое ведомство.
Речь идет о "жилом комплексе недвижимости", который расположен в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее в Италии была арестована яхта Мордашова – ее стоимость оценивается в 65 млн евро.
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