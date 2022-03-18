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В Италии арестована недвижимость российского миллиардера Мордашова

Алексей Мордашов

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовое ведомство.

Речь идет о "жилом комплексе недвижимости", который расположен в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее в Италии была арестована яхта Мордашова – ее стоимость оценивается в 65 млн евро.

  • 17 марта власти Испании задержали яхту "Crescent" ("Полумесяц"), которая, предположительно, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину.
  • Ранее власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, и судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне и связанное с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
  • 5 марта Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьёва. Речь идет о двух виллах Соловьёва на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
  • Также была арестована яхта владельца Volga Group Геннадия Тимченко и вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
  • 3 марта власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту Алишера Усманова. Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов.
  • США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В неё вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

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