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В "Бессмертном полку" в Петербурге участвовала проплаченная массовка

"Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге 9 мая 2022 года

В акции "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге несколько десятков участников были наняты для массовки. Об этом сообщили издания "Фонтанка" и "Закс.ру". Для чего это нужно при большом добровольном участии жителей осталось неясным.

По данным "Фонтанки", наймом занималось агентство "Акула". Корреспондентка издания нашла объявление по набору массовки для Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в группе соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канале. Оплата – 300 рублей час.

"Зачем нужно было за деньги нанимать 50-70 человек на шествие, в котором и так участвуют сотни тысяч людей в добровольном порядке, так и осталось загадкой. Вероятно, задумка заключалась в концентрированном присутствии портретов именно участников войн последних десятилетий", – отмечается в публикации.

Корреспондентка поучаствовала в акции, как член массовки. По её словам, на месте сбора было около 70 человек, в основном молодые люди. Ей достался портрет погибшего во второй чеченской войне.

Корреспондент "Закс.ру" также принял участие в шествии, представившись участником массовки. Ему выдали табличку с военнослужащим, погибшим в 2003 году.

  • По данным "ОВД-Инфо", 9 мая во время мероприятий, посвящённых Дню Победы, российская полиция задержала как минимум 125 человек. Свыше 80 из них были задержаны за антивоенные акции, пикеты и символику.
  • В конце апреля создатели акции "Бессмертный полк" из Томска попросили не связывать их с будущими шествиями, поскольку изменен первоначальный смысл акции.
  • 10 лет назад в Томске местные журналисты Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин придумали акцию памяти погибших в Великой Отечественной войне – "Бессмертный полк". Вскоре она стала популярна по всей стране, и ее фактически присвоили российские власти, сделав частью официального празднования Дня Победы.

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