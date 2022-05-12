В "Бессмертном полку" в Петербурге участвовала проплаченная массовка

В акции "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге несколько десятков участников были наняты для массовки. Об этом сообщили издания "Фонтанка" и "Закс.ру". Для чего это нужно при большом добровольном участии жителей осталось неясным.

По данным "Фонтанки", наймом занималось агентство "Акула". Корреспондентка издания нашла объявление по набору массовки для Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в группе соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канале. Оплата – 300 рублей час.

"Зачем нужно было за деньги нанимать 50-70 человек на шествие, в котором и так участвуют сотни тысяч людей в добровольном порядке, так и осталось загадкой. Вероятно, задумка заключалась в концентрированном присутствии портретов именно участников войн последних десятилетий", – отмечается в публикации.

Корреспондентка поучаствовала в акции, как член массовки. По её словам, на месте сбора было около 70 человек, в основном молодые люди. Ей достался портрет погибшего во второй чеченской войне.

Корреспондент "Закс.ру" также принял участие в шествии, представившись участником массовки. Ему выдали табличку с военнослужащим, погибшим в 2003 году.