Создатели "Бессмертного полка" попросили не связывать их с будущими шествиями из-за изменения первоначального смысла акции.

"К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они продолжат вести народную летопись "Бессмертного полка" и архивировать семейные истории людей из разных стран.

В 2015 году одноименные шествия стала проводить организация, связанная с "Общероссийским народным фронтом". 22 апреля пресс-секретарь движения "Бессмертный полк" Ольга Байбулова заявила "Фонтанке", что родственники российских военных, которые погибли на войне в Украине, смогут прийти на акцию с их портретами. Такое предложение ранее озвучил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Бывшие журналисты томского телеканала ТВ2, которые провели первую акцию "Бессмертный полк" в 2012 году, выступали с критикой российского вторжения в Украину. "Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда – кого мы называем сегодня "Бессмертным полком". Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло", – сказал один из создателей акции Сергей Лапенков.

4 марта ТВ2 объявило о прекращении деятельности – Роскомнадзор заблокировал сайт издания после двух предупреждений. Ранее регулятор потребовал от ТВ2 удалить хронику пятого дня войны с Украиной, издание выполнило требования.