Свыше ста человек задержаны в России 9 мая за антивоенные пикеты 

9 мая во время мероприятий, посвящённых Дню Победы, российская полиция задержала как минимум 125 человек, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Свыше 80 из них были задержаны за антивоенные акции, пикеты и символику.

В Москве на Пушкинской площади полицейские увели в автозак молодого человека, который угощал прохожих конфетами, если они высказывались против войны. Вместе с ним был задержан журналист издания SOTA Егор Шатов, который в этот момент брал у раздававшего конфеты интервью.

Там же на Пушкинской площади был задержан пикетчик Дмитрий Коваль. Он держал в руках плакат с надписями "Война – не мир, свобода – не рабство, незнание – не сила".

Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и других городах России задержаны несколько десятков человек, пришедших с антивоенными плакатами на шествие "Бессмертный полк". Как сообщает "ОВД-Инфо", на некоторых из них составляют протоколы о дискредитации российской армии.

Отдельно отмечается, что как минимум 37 человек были задержаны в московском метро с помощью системы распознавания лиц. Пятерых из них задержали в связи с акциями во время празднования Дня Победы, остальных полиция искала за предыдущие пикеты. Среди задержанных – адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова, сотрудничающие с "ОВД-Инфо".