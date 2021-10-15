В Бейруте военные патрули поддерживают режим безопасности

На улицах Бейрута после перестрелки в четверг, 14 октября сегодня, в пятницу, дежурят военные патрули. Командование приказало им открывать огонь на поражение по любым вооружённым людям, чтобы не допустить новых жертв, сообщил телеканал "Евроньюс".



В четверг не менее шести человек стали жертвами стрельбы. Неизвестные обстреляли манифестацию шиитских группировок "Хезболла" и "Амаль", которые требуют отставки судьи на слушаниях по взрыву в порту Бейрута. Мощный взрыв произошёл 4 августа 2020 года. Погибли многие десятки горожан, пострадали несколько тысяч.

Манифестанты из "Хезболлы" и "Амаль" считают, что судья предвзято ведёт процесс и намеревается обвинить шиитов в подготовке взрыва.



Президент Ливана Мишель Аун пообещал добиться правды о прошлогодней августовской трагедии в Бейруте. Он заявил, что считает ведущееся расследование приоритетным.