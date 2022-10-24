В Бишкеке прошла акция в поддержку защитников водоёма Кемпир-Абад

В Бишкеке 24 октября прошёл митинг с требованием освободить защитников Кемпир-Абадского водохранилища. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

Накануне, после ряда обысков, в стране были задержаны более 20 политиков и активистов, выступающие против передачи водоёма Узбекистану. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам. Некоторых из активистов суд оставил под стражей на два месяца.

Среди защитников водохранилища – экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, экс-депутат Асия Сасыкбаева, экс-депутат Равшан Джеенбеков, бывший посол КР в Малайзии Азимбек Бекназаров и политик Бектур Асанов.

В МВД Кыргызстана заявили, что в ходе расследования уголовного дела "были получены доказательства, что отдельные лица имеют отношение к подготовке и организации массовых беспорядков, а также к мероприятиям по незаконному захвату власти в дальнейшем".

22 октября политик Равшан Джеенбеков объявил о создании Комитета по защите водохранилища Кемпир-Абад. Перед этим противники передачи водоема Узбекистану провели шествие в Узгенском районе. В этот же день президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил о "провокаторах", которые вводят народ в заблуждение. Он заявил, что соглашение по водохранилищу будет открыто рассматриваться в Жогорку Кенеше и что 99% населения поддерживает документ.