В Благовещенске неизвестные избили журналиста Радио Свобода

В Благовещенске неизвестные поздно вечером напали на журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с проектом Радио Свобода Сибирь.Реалии. По словам журналиста, он получил удар по голове при входе в подъезд своего дома. Затем к нападавшему присоединились ещё два человека. Они повалили Афанасьева на асфальт. "Били минут 10, целенаправленно в лицо", - сказал журналист.

Избиение прекратилось, когда на улице появились прохожие, которые спугнули молодых людей.

Афанасьев связывает нападение с профессиональной деятельностью. В частности, он готовил расследование о деятельности местного бизнесмена и депутата, а также направлял запросы на получение информации в мэрию и полицию.

"Когда меня били, один сказал: "Поменьше пиши репортажи про достойных людей". Называли "американской подстилкой". А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза "отпишись домику", - уточнил Афанасьев. Предположительно, речь могла идти о депутате местного закнодательного собрания Андрее Домашенкине.

Афанасьев отмечает, что его домашний адрес не совпадает с пропиской, и он не указывал его в официальных заявлениях или документах. Журналист предполагает, что за ним могли следить.

Афанасьев написал заявление в МВД. Врачи травмпункта и областной больницы после рентгена констатировали перелом носа.

Андрей Афанасьев независимый журналист, автор десятков материалов о жизни региона, событиях, коррупции, бездействии местных властей и полиции. В январе 2021 полиция задерживала его за освещение акций протестов оппозиции. В последнее время Афанасьев работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба "Ахмат", глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве.

Учредителем "Ахмата", по данным Афанасьева, был депутат Домашенкин. Редакция Сибирь.Реалии не смогла с ним связаться. На момент публикации в Благовещенске была полночь.

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