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В Благовещенске пятерых свидетелей Иеговы осудили на 6 лет колонии

Суд в Благовещенске назначил пятерым последователям церкви Свидетелей Иеговы по 6 лет колонии. Их признали виновными по статьям об "организации деятельности экстремистской организации" и "сбор средств для финансирования экстремистской деятельности". Об этом сообщается на сайте суда.

Четверых жителей Благовещенска приговорили к срокам от 6 лет и 3 месяцев до 6 лет и 4 месяцев колонии общего режима. А последователя, которого следствие определило как старейшину, организовавшего сбор средств, к 6,5 годам колонии общего режима.

Ранее суд в Биробиджане приговорил четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы к заключению в колонии на сроки от 3,5 до 7 лет колонии общего режима.

Правозащитные организации отмечают, что преследование свидетелей Иеговы в России не объясняется никакими объективными факторами. Российские власти считают эту религиозную организацию экстремистской и преследуют ее членов.

  • В июне Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд потребовал, чтобы Россия приняла все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей было прекращено, а ранее осужденные за участие в деятельности церкви – освобождены. Решение ЕСПЧ было принято после исключения России из Совета Европы, Москва не собирается его исполнять.
  • В 2017 году Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица организации внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
  • Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против последователей церкви были возбуждены сотни уголовных дел.

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