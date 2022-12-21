В Благовещенске пятерых свидетелей Иеговы осудили на 6 лет колонии

Суд в Благовещенске назначил пятерым последователям церкви Свидетелей Иеговы по 6 лет колонии. Их признали виновными по статьям об "организации деятельности экстремистской организации" и "сбор средств для финансирования экстремистской деятельности". Об этом сообщается на сайте суда.



Четверых жителей Благовещенска приговорили к срокам от 6 лет и 3 месяцев до 6 лет и 4 месяцев колонии общего режима. А последователя, которого следствие определило как старейшину, организовавшего сбор средств, к 6,5 годам колонии общего режима.

Ранее суд в Биробиджане приговорил четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы к заключению в колонии на сроки от 3,5 до 7 лет колонии общего режима.

Правозащитные организации отмечают, что преследование свидетелей Иеговы в России не объясняется никакими объективными факторами. Российские власти считают эту религиозную организацию экстремистской и преследуют ее членов.