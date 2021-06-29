В Благовещенске СК возбудил уголовное дело после избиения журналиста

В Благовещенске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" из-за избиения журналиста Сибирь.Реалии Андрея Афанасьева у подъезда его дома. Об этом редакции сообщил сам Афанасьев.



Уголовное дело было возбуждено еще 17 июня, но Афанасьев узнал об этом только сегодня во время разговора со следователем. Следователь попросил журналиста не афишировать информацию о возбуждении дела, аргументировав это тем, что "никто не знает – и хорошо". Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство", однако журналист считает, что дело должны были возбудить по другой статье – о воспрепятствовании журналистской деятельности.

"Я считаю, что следствие пытается убрать весь "журналистский" контекст в этой ситуации и выставить всё как обычное хулиганство. Будто бы нет никакой взаимосвязи с моей профессией", – сказал Афанасьев.

На сегодняшний день нападавшие не найдены. После нападения журналист вынужденно сменил место жительства.

Неизвестные напали на журналиста поздно вечером 9 июня во дворе его дома. По словам Афанасьева, когда он открывал дверь в подъезд, сзади подошел человек, который нанёс журналисту удар по голове. После этого три человека почти 10 минут избивали Афанасьева – до тех пор, пока их не спугнули прохожие. Нападавшие требовали "поменьше писать репортажей про достойных людей" и называли журналиста "американской подстилкой", а когда убегали, один из них сказал другому: "Отпишись домику".

Заявление с требованием расследовать ситуацию с Афанасьевым появилось на сайте Совета Европы 11 июня. Его инициатором выступил Комитет по защите журналистов – независимая американская организация, продвигающая свободу прессы. На 28 июня ответа от России на заявление нет. В этот же день президент РСЕ/РС Джейми Флай потребовал от российских властей провести расследование нападения на журналиста.

Ранее Андрей Афанасьев уже обращался с заявлениями в Следственный комитет из-за своих задержаний на митингах 23 и 31 января. Во время одного из этих задержаний с его несовершеннолетней сестрой "беседовал" сотрудник ФСБ. Со слов журналиста, уголовные дела по этим ситуациям до сих пор не возбуждены.