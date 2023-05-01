В Болгарии расследуют инцидент с кортежем генпрокурора

Власти Болгарии сформировали оперативный штаб с участием представителей МВД и спецслужб для расследования происшествия с кортежем генерального прокурора страны Ивана Гешева. Болгарские СМИ сообщают, что утром в понедельник перед одной из машин кортежа сработало взрывное устройство.

Официально представители МВД не подтверждают и не опровергают факт взрыва, называя случившееся "инцидентом" и не приводя подробностей. Представитель МВД заявил, что никто не пострадал. Телевидение BTV, однако, сообщает, что был ранен сотрудник службы безопасности.

Авария с участием одной из машин прокурора произошла под городом Самоков неподалёку от Софии в горном районе. Пока не выдвигается предположений о том, кто мог бы стоять за покушением на прокурора - если речь действительно шла о покушении.