В Болгарии расследуют инцидент с кортежем генпрокурора

Власти Болгарии сформировали оперативный штаб с участием представителей МВД и спецслужб для расследования происшествия с кортежем генерального прокурора страны Ивана Гешева. Болгарские СМИ сообщают, что утром в понедельник перед одной из машин кортежа сработало взрывное устройство.
Официально представители МВД не подтверждают и не опровергают факт взрыва, называя случившееся "инцидентом" и не приводя подробностей. Представитель МВД заявил, что никто не пострадал. Телевидение BTV, однако, сообщает, что был ранен сотрудник службы безопасности.
Авария с участием одной из машин прокурора произошла под городом Самоков неподалёку от Софии в горном районе. Пока не выдвигается предположений о том, кто мог бы стоять за покушением на прокурора - если речь действительно шла о покушении.
- В понедельник - независимо от сообщений об инциденте с кортежем генпрокурора - появились сообщения о том, что прокуратура Болгарии расследует возможное бездействие властей по вопросу об исполнении санкций, введённых Евросоюзом против России. Утверждается, что в Болгарии не было принято ни одного решения о замораживании активов российских физических или юридических лиц. При этом СМИ сообщали о том, что внесённым в санкционные списки россиянам или их компаниям принадлежит недвижимость в Болгарии, назывались имена таких российских деятелей, как Сергей Чемезов, Максим Топилин или Алексей Чепа. Также сообщалось, что генпрокурор Иван Гешев в пятницу посетил с визитом Украину и Молдову.
- В Болгарии также расследуется покушение на предпринимателя Емельяна Гебрева, в котором подозревают агентов российского ГРУ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.