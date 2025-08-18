В Боливии социалисты впервые за 20 лет проиграли выборы

В Боливии кандидат от правящей партии Движение к социализму впервые за 20 лет проиграл президентские выборы, на голосовании в Сенат партии не удалось провести ни одного своего кандидата. Предварительные результаты публикует газета La Razon.

Голосование в стране обязательно для всех совершеннолетних граждан. В воскресенье, 17 августа, они избирали президента, 130 членов нижней парламентской Палаты депутатов и 36 членов Сената. Выборы проходят на фоне экономического и топливного кризиса, почти 25-процентной инфляции, риска государственного дефолта по внешним займам и массовых антиправительственных протестов.

На выборах президента кандидат от Движения к социализму Эдуардо дель Кастильо набрал только 3,2 процента голосов. Местные СМИ сообщают, что его освистали на участке, где он голосовал. Люди отказывались пропускать его в очереди, предлагая "подождать столько же, сколько они ждут бензина".

В голосовании с 32,8 процентом голосов лидирует центристский сенатор Родриго Пас Перейра, за ним с почти 27 процентами следует правый бывший президент Боливии Хорхе Кирога, передаёт предварительные результаты Agencia de Noticias Fides.

В Сенате правящее Движение к социализму потеряло 21 кресло, не получив ни одного мандата. Христианско-демократическая партия Паса получает 15 мандатов, "Свободный альянс" Кироги — 12, оппозиционный альянс "Единство" — 8, ещё один мандат достался консервативной "За независимую и самостоятельную Боливию". Подсчёты выборов в нижнюю палату продолжаются.

Проигрышу правящих с 2006 года социалистов предшествовал раскол в партии Движение к социализму бывшего президента Эво Моралеса. Его противостояние с действующим презилентом Луисом Арсе привело к ряду уголовных дел против Моралеса, отказу Арсе от попытки переизбрания и попытке государственного переворота. Моралесу суд участвовать в выборах запретил, он скрывается от властей под угрозой ареста.