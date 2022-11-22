Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Боливии уничтожают памятники древних цивилизаций

Боливия

Вырубка лесов под сельскохозяйственные угодья в боливийском экорегионе Льянос-де-Мохос приводит к безвозвратной потере свидетельств древних цивилизаций. Об этом рассказывает The Guardian.

Бассейн Амазонки считался нетронутой местностью, но недавно учёные обнаружили там следы обширной сети земляных сооружений, построенных в доколумбову эпоху. Исследователи предполагают, что в этом регионе существовали большие, сложно устроенные общества.

Однако изучить их наследство в полной мере уже не удастся – памятники этих цивилизаций уничтожаются в процессе освоения земель. Для большинства местных жителей археологические останки настолько обычны, что на них почти не обращают внимания и тем более не сохраняют. "Они знают, что в земле есть кости и керамика, но воспринимают их как часть природного ландшафта", – говорит Умберто Ломбардо, один из немногих учёных, изучающих археологию в этом регионе.

Но даже если бы местные жители знали о ценности этих мест, у них нет стимулов сообщать о находках государству – как нет и экспертов, которые бы жили в Боливии и могли бы быстро прибыть на место для их изучения.

Ломбардо полагает, что "в идеальном мире" можно было бы рассчитывать на помощь государства, но в этом "археологам нужно спасать то, что они могут спасти".

  • По результатам мониторинга лесного покрова Земли в 2021 году, Боливия находилась на третьем месте в мире по потере нетронутых лесов после Бразилии и Демократической Республики Конго. За год в стране вырубили более 290 тысяч гектаров – это больше площади Москвы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG