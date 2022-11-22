В Боливии уничтожают памятники древних цивилизаций

Вырубка лесов под сельскохозяйственные угодья в боливийском экорегионе Льянос-де-Мохос приводит к безвозвратной потере свидетельств древних цивилизаций. Об этом рассказывает The Guardian.

Бассейн Амазонки считался нетронутой местностью, но недавно учёные обнаружили там следы обширной сети земляных сооружений, построенных в доколумбову эпоху. Исследователи предполагают, что в этом регионе существовали большие, сложно устроенные общества.

Однако изучить их наследство в полной мере уже не удастся – памятники этих цивилизаций уничтожаются в процессе освоения земель. Для большинства местных жителей археологические останки настолько обычны, что на них почти не обращают внимания и тем более не сохраняют. "Они знают, что в земле есть кости и керамика, но воспринимают их как часть природного ландшафта", – говорит Умберто Ломбардо, один из немногих учёных, изучающих археологию в этом регионе.

Но даже если бы местные жители знали о ценности этих мест, у них нет стимулов сообщать о находках государству – как нет и экспертов, которые бы жили в Боливии и могли бы быстро прибыть на место для их изучения.

Ломбардо полагает, что "в идеальном мире" можно было бы рассчитывать на помощь государства, но в этом "археологам нужно спасать то, что они могут спасти".