В результате деятельности человека за последние десятилетия на Земле безвозвратно деградировали или вообще полностью уничтожены примерно две трети первоначального тропического лесного покрова. Таковы данные опубликованного на днях исследования международной группы ученых. Помимо прочего, это вызывает тревогу и из-за того, что на планете стремительно исчезает ключевой естественный барьер, способный замедлить глобальные изменения климата.

Густая растительность тропических лесов планеты представляет собой крупнейший живой резервуар углерода, поэтому их утрата также приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, и вызывающих глобальное потепление.

Последний анализ ситуации, проведённый под руководством норвежской некоммерческой организации Rainforest Foundation Norway, вырубки и переустройство земель (в основном для сельского хозяйства) в странах Азии, Африки и Латинской Америки за последние полвека уничтожили более 34 процентов первоначальных многовековых тропических лесов мира и привели к деградации еще 30 процентов, что сделало их еще более уязвимыми для пожаров и будущих разрушений. Более половины всех этих лесных массивов с 2002 года были утрачены в регионе южноамериканской Амазонии и в граничащих с ней областях.

Тропические и дождевые леса бассейна Амазонки являются крупнейшими в мире, они производят кислород не только для Латинской Америки, но и для всей планеты. Амазонская сельва отличается наибольшим биологическим разнообразием на планете – живого там больше, чем в тропических лесах Азии и Африки, вместе взятых. Это примерно 40 тысяч видов растений, в том числе 16 тысяч видов деревьев, 3 тысячи видов рыб, почти 2 тысячи видов птиц, более тысячи видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся и почти 130 тысяч видов различных беспозвоночных.

Но с Амазонией связана и самая большая по площади экологическая катастрофа на Земле – из-за процесса обезлесения, вызванного исключительно деятельностью людей, уже более 25 процентов амазонских лесов безвозвратно утрачены.

По словам главного автора отчета Rainforest Foundation Norway Андерса Крога, по мере уничтожения большего количества тропических лесов на планете возрастает вероятность изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесных массивов. "Это ужасный неостановимый цикл", – говорит Крог, подчеркивая, что общая площадь потерь тропических лесов на Земле с 2002 по 2019 год оказалась больше, чем территория такого крупного европейского государства, как Франция.

Инфографика Rainforest Foundation Norway на английском языке, показывающая, где быстрее всего исчезают тропические леса:

Согласно другому, также недавнему, отчету Института мировых ресурсов, уровень потерь тропических и экваториальных лесов за последние 20 лет на всей планете таков: лес размером с футбольное поле исчезает каждые 6 секунд.

В последние десятилетия Амазония, в первую очередь в Бразилии, подверглась особенно сильным угрозам. Взрывной рост цен на продукцию сельского хозяйства, на фоне общей нестабильности и безработицы, привел к тому, что спекулянты и фермеры, поощряемые лично президентом Жаиром Болсонару, стали все активнее выжигать огромные массивы лесов для выращивания сои, рапса и других маслосодержащих культур и разведения скота.

Жаир Болсонару, бывший военный, крайне правый политик, поддерживаемый крупными бизнесменами, владельцами аграрных и горнодобывающих предприятий, в том числе на территории Амазонии, всегда громко заявляет, что защита тропических лесов якобы лежит на экономике Бразилии тяжелым бременем и тормозит ее развитие. С момента его победы на выборах и прихода к власти в 2018 году люди бесконтрольно наступают на амазонские джунгли и уничтожают их уникальный растительный и животный мир, а также и среду обитания архаичных индейских общин, живших там тысячи лет.

Тем не менее, по мнению авторов исследований Rainforest Foundation Norway и Института мировых ресурсов, Амазония все еще остается самым перспективным регионом – в смысле надежды на то, что на Земле сохранятся вообще какие-нибудь тропические леса. Как указывает Андерс Крог, на Амазонию и прилегающие к ней земли – в бассейне реки Ориноко и в предгорьях Анд в Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу и Боливии – сегодня приходится 73,5 процента всех сохранившихся нетронутых тропических лесов Земли.

В других регионах планеты ситуация, скорее всего, становится катастрофической еще быстрее. Многочисленные острова Юго-Восточной Азии, на которых расположены Индонезия, Филиппины, Папуа – Новая Гвинея, Бруней, Восточный Тимор и половина Малайзии, с 2002 года занимают печальное второе место по скорости уничтожения своих тропических лесов. При этом большая часть этих массивов, также являющихся уникальными биорезерватами, расчищается для плантаций масличной пальмы. На третьем месте – Центральная Африка, где джунгли вырубаются и уничтожаются в основном в государствах в бассейне реки Конго, из-за традиционного и коммерческого земледелия, а также ради лесозаготовок и топлива.

По данным фонда Rainforest Foundation Norway, леса, которые еще лет 20 назад в их предыдущих отчетах определялись как деградированные, к настоящему времени либо уже просто уничтожены, либо постепенно заменились так называемыми "вторичными лесами".

Власти Бразилии, например, уже отреагировали на отчет Rainforest Foundation Norway – и, конечно, подвергли его критике. В частности, координаторы бразильской комиссии (подконтрольной правительству Жаира Болсонару) по отслеживанию обезлесения MapBiomas утверждают, что норвежские исследователи искажают факты и преувеличивают масштабы проблемы. Например, определение "нетронутого леса" в их отчете якобы может быть излишне строгим.

Дело в том, что в анализе Rainforest Foundation Norway считаются нетронутыми только районы сельвы площадью не менее 500 квадратных километров, без учета более мелких участков лесов, которые могут увеличивать при подсчетах общие площади девственных лесных покровов. Однако на эту критику Андерс Крог отвечает, что такое определение было выбрано, потому что меньшие участки джунглей всегда подвержены риску так называемого "эффекта опушки" – на краю любого леса деревья всегда умирают быстрее, а биоразнообразие скуднее, и его труднее поддерживать даже усилиями биологов и егерей. По словам Крога, лишь лес площадью не менее 500 квадратных километров может полностью самостоятельно поддерживать и сохранять свою экосистему.